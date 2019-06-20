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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019، باعتذار رسمي إلى المغرب بعد ظهور علم غير معترف به على موقع "تذكرتي" الخاص بتذاكر مباريات البطولة.
وأبدت جهات مغربية اعتراضها بسبب ظهور علم لا يخص المملكة المغربية، وهو ما تمت الاستجابة له بتقديم الاعتذار بشكل رسمي.
وجاء نص البيان كما يلي:
اعتذار اللجنة المنظمة للأشقاء المغاربة
تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بخالص الاعتذار للسلطات المغربية وللاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به. والذي ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة.
وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني وأن اللجنة على ثقة من أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين وجماهيرهما العريقة.
مهندس/ هاني أبوريدة
رئيس اللجنة المنظمة
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان رسمي.. اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تعتذر للمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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