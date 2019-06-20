"واي فاي في الافتتاح".. الاتصالات تختتم استعداداتها لبطولة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان اليوم الخميس، إنها انتهت، بالتنسيق مع الشركات مقدمة تكنولوجيات الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi)، من توفير طاقات استيعابية للاتصال بشبكة الإنترنت الدولية لتصل حتى 10 جيجا بايتس خلال فعاليات حفلتي الافتتاح والختام لبطولة أمم أفريقيا 2019 داخل استاد القاهرة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم توفير هذا الاتصال في كل من المقصورة الرئيسية، ومدرجات كبار الزوار، وغرف اللاعبين، والحكام، واللجان المختلفة.

كما تم توفير شبكة اتصالات ومعلومات سلكية ولاسلكية (Wi-Fi) بمدرج الإعلاميين، والمركز الإعلامي، وقاعة المؤتمر الصحفي، واستراحة الإعلاميين، ومراكز إصدار البطاقات الرئيسية والفرعية، بحسب الوزارة.

واستعرضت الوزارة التجارب النهائية لكافة التجهيزات التقنية اللازمة لانطلاق البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وشملت توفير أطقم الدعم الفني واللوجستي المطلوبة للإشراف على تشغيل الخدمات التقنية التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأفريقي في اتفاقية الاستضافة.

كما تضمنت هذه التجارب التأكيد على استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال لضمان خروج البطولة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر ودورها الريادي، بحسب البيان.

وتضمنت التجهيزات أيضا توفير كافة الاحتياجات التكنولوجية المطلوبة داخل الإستادات التي من المقرر لها استضافة البطولة الإفريقية وهي إستادات: (القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس).

كما تشمل التجهيزات كذلك التجهيزات التكنولوجية اللازمة لمقرات الاتحاد الأفريقي، واللجنة المنظمة، ولجنة الحكام الرئيسية، بالإضافة إلى المراكز الإعلامية التي تم تدشينها لتسهيل مهام الإعلاميين، وتيسير إتاحة الخدمات التكنولوجية بجودة عالية داخل المقرات التي ستستضيف بعثات الدول الأفريقية، وذلك من خلال الشركات مقدمة هذه الخدمات بقطاع الاتصالات المصري.

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وأجرى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية داخل إستاد القاهرة الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات والأعمال التنفيذية الخاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم الانتهاء منها قبيل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووفقا للبيان، تتميز هذه البطولة في تنظيمها عن البطولات التي سبق استضافتها في مصر من حيث استخدام الربط الشبكي لمواقع ومقرات العمل كافة من خلال كابلات ألياف ضوئية ذات سرعات عالية وتوصيلها بأكثر من مصدر اتصال لضمان الاعتمادية في التشغيل، وربطها بشبكة الاتصالات الدولية "الإنترنت".

وقالت وزارة الاتصالات إن الشركة المصرية للاتصالات نفذت هذه الشبكة عالية التقنية لتحديث وتطوير البنية التحتية اللازمة لربط جميع إستادات البطولة بالمركز الرئيسي للبث التلفزيوني بمبنى ماسبيرو بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بزيادة القدرات الاستيعابية لخدمات الاتصالات المحمولة لكافة الشبكات داخل الإستادات والمحيط الخارجي لها، وتوفير الخطوط الارضية للاتصال المحلي والدولي للمركز الإعلامي الرئيسي واللجان المنظمة في جميع الإستادات وما يتبعها من مراكز إعلامية فرعية، وفقا للبيان.

كما قامت وزارة الاتصالات بتوريد وتركيب كافة احتياجات الاتحاد الأفريقي واللجنة التنفيذية من الحواسب وملحقاتها في جميع مقرات تواجد أعضائها بما تشمله من أجهزة حاسبات مكتبية ومحمولة وما يستلزمها من طابعات وماكينات تصوير مختلفة السعات.

كما جهزت الوزارة هذه المقرات بأجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية، وأجهزة موزعات شبكات ووحدات إنترنت لاسلكية، وشاشات وأجهزة عرض معلومات، وغيرها من الأجهزة في إطار الاحتياجات اللوجستية المطلوبة، وفقا للبيان.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة الأمم الأفريقية لهذا العام استعراضاً عملياً لأحدث تكنولوجيا الاتصالات في العالم وتطبيقاتها في المجال الرياضي داخل بعض الإستادات، حيث سيتم تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي (AI)، وتكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR)، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات الاتصالات العالمية، وبالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.