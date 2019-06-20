مصدر: شيكبالا يخطر الزمالك برغبته في الانتقال للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365: أخطر محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك، برغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء في الصيف الحالي والانتقال لصفوف مصر المقاصة. ووفقًا لمصدر بنادي الزمالك -رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن اللاعب يفضل الانتقال للمقاصة في ظل تواجد أحمد حسام "ميدو" على رأس الجهاز الفني للفريق الفيومي. Advertisements وكان "ميدو" تولى قيادة المقاصة مؤخرًا ليكون بديلاً لطلعت يوسف والذي رحل قبل نهاية مشوار الفريق الفيومي في مسابقة الدوري. وأضاف المصدر أن شيكابالا تلقى عرضين من صفوف المصري البورسعيدي والإسماعيلي إلا أن اللاعب يفضل الرحيل لصفوف المقاصة في الصيف الحالي. وانتقل شيكابالا (33 عامًا) لصفوف أبولون القبرصي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة ليشارك في 11 مباراة مسجلا هدف وصنع آخر.

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