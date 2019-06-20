وزير الكهرباء يتفقد استعددات إستاد القاهرة لحفل افتتاح أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أجرى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولة تفقدية لإستاد القاهرة الدولي الذي سيقام عليه حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للعام 2019، لمتابعة والاطمئنان على تأمين وجودة وكفاءة التغذية الكهربائية، والوقوف على آخر الاستعدادات التي اتخذتها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لانطلاق البطولة.

واطمأن الوزير، خلال جولته، على الانتهاء من التجارب النهائية الخاصة بالتغذية الكهربائية من مصادرها الثلاث: الرئيسية والبديلة والاحتياطية.

وتأكد الوزير، من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام والملاعب الفرعية.

وأكد الوزير على ضرورة جاهزية فريق العمل، موضحًا أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة البطولة ومراجعة مصادر التغذية.

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ولفت إلى توزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال الهامة بالملعب على أكثر من مصدر (ديزل + شبكة) للتغذية وذلك لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة وكذا استمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على قدم وساق لتأمين التغذية الكهربائية للملاعب التى ستقام عليها مباريات البطولة ،

ونهاية جولته قدم الوزير الشكر للعاملين بقطاع الكهرباء القائمين على تأمين التغذية الكهربائية على هذا الجهد والعمل الضخم حتى نظهر بمظهر مشرف يليق بمكانة مصر العظيمة.

يذكر أن الإستادات الرئيسية التي ستقام عليها البطولة بالقاهرة تقع فى نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وتشمل (ستاد القاهرة الدولي، ستاد السلام، ستاد الدفاع الجوي).