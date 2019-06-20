فيلم يلا كورة.. "ملوك القارة".. حكاية ٧ ألقاب مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: يحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للتتويج بكأس الأمم الإفريقية ب٧ ألقاب، مبتعدا عن أقرب منافسيه الكاميرون المتوج ب٥ كؤوس. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو. يلاكورة التقى ب"ملوك القارة" المصريين، ليروي ممثل عن كل بطولة حكاية التتويج باللقب.

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