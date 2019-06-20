غداً.. راحه سلبية للاعبي الاسماعيلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر القائم على أعمال المدير الفني بالفريق، منح لاعبي الدراويش راحة سلبية غداً الجمعة. راحة سلبية غداً الجمعة. وذلك لاراحه اللاعبين بدنيا بعد الجهد المبذول مع بداية فترة الإعداد والتي بدأت السبت الماضي استعدادا للموسم الجديد، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل. ويتبقى للإسماعيلي مواجهة واحده أمام الزمالك وتقام عقب نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة.

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