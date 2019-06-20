أتليتكو مدريد يزاحم إنتر ميلان في التعاقد مع مدافع ساوثهامبتون

يتنافس ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع ريان برتراند، مدافع نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي. وذكرت صحيفة" ديلي ميل" الإنجليزية، أن أتلتيكو وإنتر يريدان ضم المدافع الإنجليزي برتراند، الذي لن يكلف خزائن الفريقين سوى 17 مليون يورو. وشارك برتراند مع ساوثهامبتون هذا الموسم في 24 مباراة، وإستطاع تسجيل هدف واحد فقط ، وقدم مستويات جيدة جعلته هدفا للأندية الأوروبية الكبيرة.

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