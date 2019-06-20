مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع مهاجم أرسنال

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع أوباميانج مهاجم نادي أرسنال ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت محطة " talk sport" أن مانشستر

يونايتد يبحث عن بديل لمهاجمه لوكاكو، والمثارة العديد من الشكوك حول استمراره ضمن صفوف الشياطن الحمر.

وقامت إدارة اليونايتد بالتحدث مع إدارة أرسنال للتعاقد مع أومباميانج، الذي سيكلف خزينة النادي الأحمر 80 مليون يورو.

وانتقل أوباميانج إلى أرسنال في شتاء 2018، وشارك مع الجانرز في 53 مباراة وإستطاع تسجيل 31 هدفا.