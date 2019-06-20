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رسميًا.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع ماركوس يورينتي

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أعلن نادي أتليتكو، مدريد الإسباني، تعاقده مع الإسباني ماركوس يورينتي، لاعب خط وسط نادي السابق، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

وذكر الأتلتي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

إن اللاعب وقع عقدا يمتد إلى 5 سنوات، ليكون بديلا لرودري المتوقع رحيله خلال الأيام المقبلة.

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد،

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صرح أن يورينتي لا يمتلك مكان في تشكيل الفريق الموسم المقبل، وهو ما جعل النادي يستغني عن خدمات اللاعب، ويقبل عرض أتليتكو مدريد.

وشارك صاحب الـ24 عاما في 39 مباراة مع الملكي، وسجل هدفين فقط، واستطاع تحقيق 5 ألقاب، لتنتهي مسيرته مع المرينجي.

 

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