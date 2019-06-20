رسميًا.. محمد صفوت يعود للمشاركة في تصفيات ويمبلدون 2019

عاد محمد صفوت، لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي، رسميًا للمشاركة في تصفيات ويمبلدون 2019. وكان محمد صفوت وصل إلى الدور النهائي في تصفيات ويمبلدون 2017. ويشارك صفوت حاليًا في بطولة تشالنجر سلوفاكيا للتنس، ونجح في التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على لاعب السلفادور بنتيجة 2-1، اليوم الخميس.

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