محمد صفوت يتأهل إلى ربع نهائي بطولة تشالنجر سلوفاكيا للتنس

تأهل محمد صفوت، لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي، إلى الدور ربع النهائي من بطولة تشالنجر سلوفاكيا بعد فوزه على لاعب السلفادور. سلوفاكيا بعد فوزه على لاعب السلفادور. وفاز صفوت على لاعب السلفادور بنتيجة 2-1 في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، وتبادل فيها اللاعبان السيطرة على مجريات اللعب طوال فترة المباراة.

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