منتخب ناشئين التنس يسافر إلى الجزائر للمشاركة في تصفيات كأس العالم

غادر منتخب مصر الوطني للتنس الارضي تحت ١٤ سنة ناشئين وناشيئات إليالجزائر فجر اليوم استعدادا للمشاركة في
التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
يرافق بعثة منتخب مصر الى الجزائر كلاً من عماد شكري ومحمد حسن.
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