اخبار الرياضه

منتخب ناشئين التنس يسافر إلى الجزائر للمشاركة في تصفيات كأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

غادر منتخب مصر الوطني للتنس الارضي تحت ١٤ سنة ناشئين وناشيئات إلي

الجزائر فجر اليوم  استعدادا للمشاركة في
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

يرافق بعثة منتخب مصر  الى الجزائر كلاً من عماد شكري ومحمد حسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب ناشئين التنس يسافر إلى الجزائر للمشاركة في تصفيات كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا