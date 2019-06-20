غدا انطلاق الجولة الثانية من بطولة ( race eleven) لناشئى وناشئات التنس

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الثانية من بطولة (race eleven) سباق ( 11) للناشئين والناشئات 10 و11 عامًا والتى تنظمها رابطة التنس برئاسة الدكتور عمرو شعبان استهدافًا لتنمية ورعاية وتطوير الناشئ المصرى وذلك بملاعب نادى دياموند . وتشهد الجولة الثانية منافسات الناشئات فقط حيث كانت الجولة الأولى التى أقيمت الأسبوع الماضى للناشئين ولنفس المرحلة السنية والتى فاز خلالها بالمركز الأول اللاعب مالك اليمانى أكاديمية إس بالإسماعيلية وتلاه ثانيًّا زياد الصاوى دجلة أكتوبر وفى المركز الثالث كل من عمرو يوسف دجلة شيراتون ومروان إيهاب الصيد . اللاعب مالك اليمانى أكاديمية إس بالإسماعيلية وتلاه ثانيًّا زياد الصاوى دجلة أكتوبر وفى المركز الثالث كل من عمرو يوسف دجلة شيراتون ومروان إيهاب الصيد . تقام منافسات جولات البطولة بنظام خروج المغلوب حيث تبدأ الأدوار التمهيدية وتليها الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية التى تحدد بطل الجولة الذى يحصد مع جائزته نقاط السباق تبعا للوائح البطولة . ومن جانبه صرح الدكتور عمرو شعبان بأن البطولة فى جولتها الأولى سجلت حضورًا ونجاحًا طيبًا للغاية خاصة مع النظام الجديد الذى تم تطبيقه عبر الموقع الإلكترونى الخاص ببطولة سباق 11 والمختص بتسجيل المشاركة أو الاعتذار عن عدم اللعب وإعلان الجدول كاملًا ونتائج كل المباريات حيث تسعى رابطة التنس لتطوير أداء عملها باستمرار ومواكبة الجديد دائمًا من أجل تحقيق الأفضل للاعبين واللاعبات الذين يمثلون مستقبل اللعبة البيضاء فى مصر.

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