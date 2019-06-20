وزراء الرياضة والآثار والسياحة يفتتحون معرض "الرياضة عبر العصور" بمناسبة أمم أفريقيا

تحت عنوان "الرياضة عبر العصور" افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير الآثار معرضاً مؤقتاً للآثار عن الرياضة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وذلك بمناسبة الاحتفال باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، كما حضر ١٦ سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية بمصر ومنهم سفير اليونان وإسبانيا وليتوانيا وتايلاند.

أعرب صبحي عن سعادته بهذا المتحف الذي يعبر عن حضارة مصر القديمة والتي كانت تتخذ من الرياضة أسلوب حياة، مؤكدًا أن مصر كانت ومازالت حاضرة بتاريخها العريق على مر العصور.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لوزراء السياحة والآثار على التعاون الدائم والمستمر الذي يعكس اهتمام كافة الوزارات والهيئات، من أجل إنجاح بطولة الأمم الأفريقية.

الجدير بالذكر أن المعرض مستمر حتي شهر أغسطس المقبل حيث يعرض مجموعة من الألعاب

كما يضم المعرض ٩٦ قطعة آثرية تم اختيارها من المتحف المصري وثلاث متاحف أخري وهي متحف الفن الإسلامي، ومتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، ومتحف جاير آندرسون.

حضر اللقاء إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف و صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير وأحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة الرياضية. حياة، مؤكدًا أن مصر كانت ومازالت حاضرة بتاريخها العريق على مر العصور.ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لوزراء السياحة والآثار على التعاون الدائم والمستمر الذي يعكس اهتمام كافة الوزارات والهيئات، من أجل إنجاح بطولة الأمم الأفريقية.الجدير بالذكر أن المعرض مستمر حتي شهر أغسطس المقبل حيث يعرض مجموعة من الألعاب الرياضية التي حازت علي اهتمام المصريين القدماء للحفاظ على اللياقة البدنية، كما اهتموا بتدريب أبنائهم علي ممارسةالألعاب الرياضية منذ الصغر. وقد تعددت أنواع الألعاب الرياضية التي مارسها المصرى القديم مثل الجري، ألعاب الجمباز، القفز، الكرة، الرمي بالسهام، والفروسية، وهناك أيضًا الرياضات العنيفة منها المصارعة، المبارزة، رفع الأثقال، والملاكمة. كما اهتم بالرياضة المائية مثل السباحة، التجديف، والصيد. وقد نقش العديد من المناظر لهذه الألعاب والرياضات على جدران المقابر والمعابد.كما يضم المعرض ٩٦ قطعة آثرية تم اختيارها من المتحف المصري وثلاث متاحف أخري وهي متحف الفن الإسلامي، ومتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، ومتحف جاير آندرسون.حضر اللقاء إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف و صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير وأحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة الرياضية.

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