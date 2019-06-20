ليفربول: مصر الأقرب للتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية

تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 تواجد ثلاثي نادي ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني و الغيني نابي كيتا في هذه النسخة التي تنطلق غدًا الجمعة وتقام المباراة الإفتتاحية بين مصر وزيمبابوي.
ونشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي أن منتخب مصر هو آخر فريق يفوز بهذا اللقب على أرضه ووسط جماهيره عام 2006، ويبقى صاحب السبعة ألقاب قارية، ومرشحًا بقوة للفوز لبطولة كأس الأمم الأفريقية هذاالموسم .
وأشارت أن صلاح يأمل في مواصلة تسجيل الأهداف، حيث يمتلك في رصيده 39 هدفًا خلال 63 مباراة خاضهم بقميص المنتخب، وهو أفضل هداف للمنتخب في التصفيات المؤهلة إلى هذه البطولة.
وواصلت أن صلاح شارك في جميع مباريات الفراعنة في النسخة التي أقيمت في الجابون، وبالتأكيد سيكون هداف الدوري الإنجليزي حاضرًا بقوة في النسخة الجديدة.
وأضافت أن السنغالي ساديو ماني يبدأ مشواره مع منتخب بلاده أمام تنزانيا يوم 23 يونيو، ومنتخب السنغال يُعد ضمن المرشحين للفوز بهذه النسخة، وكان "أسود التيرانجا" قد تأهلوا إلى أمم أفريقيا بعد سبع مباريات متتالية بدون هزيمة.
وقال أن الغيني نابي كيتا من الصعب وصول منتخب بلاده إلى النهائي، ولكنه يبقى مرشحًا للتأهل من دور المجموعات.
وأضافت أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا يُعد الأبرز في منتخب بلاده، وشارك من قبل في المباريات الأربع في آخر مشاركة لهم في أمم أفريقيا، حيث وصلوا إلى دور الثمانية بنسخة عام 2015.
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