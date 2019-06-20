رياضة | نيكولاس ميليسي يطيح بثنائى الوحدة الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيكولاس ميليسي يطيح بثنائى الوحدة الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الخميس، انتقال لاعبَيْه سالم سلطان ومحمد عبدالباسط إلى نادي الشارقة، حامل لقب دوري الخليج العربي الإماراتي.

واتفقت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم في الأيام الماضية مع إدارة نادي الشارقة، على بيع عقود اللاعبين سالم سلطان ومحمد عبدالباسط وانتقالهما بصفة نهائية.

ويأتي انتقال اللاعبين إلى الشارقة بعد تراجع فرص مشاركتهما مع العنابي، وانضمام الأوروجواياني نيكولاس ميليسي لاعب الظفرة سابقا، والذي يشغل مركز محمد عبدالباسط.

وتقدمت إدارة النادي بالشكر والتقدير للاعبين خلال الفترة التي قضياها مع النادي؛ حيث تمنت لهما التوفيق والنجاح مع الشارقة.