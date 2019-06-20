رياضة | تعرف على قائمة أكبر اللاعبين في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة أكبر اللاعبين في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس حارس منتخب غينيا نابي ياتارا، قائمة أكبر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.



وفيما يلي أكبر 5 لاعبين في كأس الأمم 2019:

1- نابي ياتارا، منتخب غينيا، صاحب الـ35 عامًا و5 أشهر.

2- كارلوس كاميني، منتخب الكاميرون، صحاب الـ35 عامًا و4 أشهر.

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3- أجري موريس، منتخب تنزانيا، صاحب الـ35 عامًا و3 أشهر.

4- جيريمي موريل، منتخب مدغشقر، صاحب الـ35 عامًا وشهران.

5- ستيفان سيسينيو، منتخب بنين، صاحب الـ35 عامًا.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة، غدًا الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، حين يلتقي المنتخب الوطني بزيمبابوي، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وسبق وأن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.