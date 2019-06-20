رياضة | حكم لقاء مصر وزيمبابوي "وش السعد" على الأهلي وشاهد على ذكريات حزينة للزمالك والإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم لقاء مصر وزيمبابوي "وش السعد" على الأهلي وشاهد على ذكريات حزينة للزمالك والإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " الحكم الدولي الكاميروني "أليوم نيانت" لإدارة مباراة مصر وزيمبابوي في إفتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، وهي المباراة التي ستقام على إستاد القاهرة الدولي في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري.

أليوم نيانت صاحب الـ 37 عامًا حصل على الشارة الدولية في عام 2008، وأدار خلال مشواره التحكيمي العديد من المباريات الهامة في البطولات المحلية، والإفريقية، كما سبق وأدار العديد من المباريات للأندية والمنتخبات المصرية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير سجل مباريات الحكم "أليوم نيانت" مع الأندية والمنتخبات المصرية:-

1- الأهلي:

أدار "نيانت" 7 مباريات للأهلي خلال مشواره التحكيمي، فاز المارد الأحمر في 5 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر مباراة وحيدة، وكان شاهدًا على تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي 2009 على حساب الصفاقسي التونسي بعدما فاز بطل مصر بهدفين مقابل هدف.

كما سبق وأدار "نيانت" مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي اقيمت يوم 15 سبتمبر لعام 2013 وفاز المارد الأحمر بنتيجة ساحقة 4 / 2، وشهد على فوز الأحمر على الترجي التونسي مرتين بنتيجة 3/0 في دور المجموعات بالكونفيدرالية 2015، و2/1 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2017.

أما الهزيمة الوحيدة للاهلي تحت إدارة "نيانت" كانت أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة 2/0 عام 2012، أما التعادل الوحيد كان في مباراة زيسكو يونايتد الزامبي 2/2 في دور الأبطال عام 2016.

2- الزمالك:

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أليوم نيانت كان شاهدًا على هزائم ثقيلة للزمالك، حيث أدار للفارس الأبيض 5 مباريات طوال مشواره التحكيمي، خسر الزمالك 3 مباريات، أمام الإفريقي التونسي بنيجة 4/2 في دوري أبطال إفريقيا 2011، وكرر خسارته بنفس النتيجة أمام غريمه الأهلي في دور المجموعات عام 2013، كما تلقي هزيمة كاسحة أمام الوداد المغربي بنتيجة 5/2 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2016.

بينما حقق الزمالك انتصارين تحت قيادة "أليوم نيانت" على حساب أفريكا سبورت الإيفواري بنتيجة 1/0 في دوري أبطال إفريقيا 2012، وعلى نكانا الزامبي بخماسية نظيفة في دور الأبطال عام 2014.

3- منتخب مصر:

سبق وأدار أليوم نيانت 3 مباريات لمنتخب مصر الأولي أمام منتخب سيراليون في تصفيات أمم إفريقيا 2012 وخسر الفراعنة 2/1، أما الثانية كانت ضد منتخب غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 وفاز المنتخب الوطني بنتيجة 3/2، أما المباراة الثالثة كانت ضد السنغال في التصفيات المؤهلة لـ"كان 2015" وخسرت مصر 1/0.

4- الإسماعيلي:

أدار أليوم نيانت مواجهة وحيدة للإسماعيلي كانت ضد فريق الإفريقي التونسي في دور المجموعات بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي اقيمت يوم 18 يناير 2019 والتي شهدت شغبًا جماهيريًا من جانب جمهور الدراويش تسبب في إلغاء المباراة واحتساب النتيجة بفوز بطل تونس، وقرر الاتحاد الإفريقي وقتها استبعاد الاسماعيلي من البطولة قبل أن يستأنف على القرار ويعود لاستكمال مشاركته بالبطولة القارية.

5- منتخب مصر تحت 23 عامًا:

أدار أليوم نيانت مباراة لمنتخب مصر تحت 23 عامًا كانت ضد منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا للشباب 2011، وخسر الفراعنة الصغار بنتيجة 3/2.