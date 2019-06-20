رياضة | 12 منتخبًا لم يشاركون في بطولة أمم إفريقيا طوال تاريخهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 منتخبًا لم يشاركون في بطولة أمم إفريقيا طوال تاريخهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسجل 3 منتخبات إفريقيا مشاركتها الأولي تاريخيًا في بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل، وهم (موريتانيا - مدغشقر - بوروندي).

ويلعب منتخبي بوروندي ومدغشقر بالمجموعة الثانية مع منتخبي نيجيريا وغينيا، بينما يتواجد منتخب بوروندي في المجموعة الخامسة مع مالي وأنجولا وتونس. وبعد تأهل مدغشقر وبوروندي وموريتانيا للبطولة القارية لأول مرة، تقلص عدد المنتخبات التي لم تشارك في أي نسخة من نسخ بطولة أمم إفريقيا حتي الآن إلي 12 منتخبًا إفريقيًا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هم: 1- إي سواتيني (سوازيلاند سابقًا) 2- إريتريا 3- جيبوتي 4- جزر القمر Advertisements 5- إفريقيا الوسطي 6- تشاد 7- جامبيا 8- الصومال 9- جنوب السودان 10- ليسوتو 11- ساو تومي 12- سيشيل

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