رياضة | مدافع الرجاء المغربي على رادار النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الرجاء المغربي على رادار النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النصر السعودي من التعاقد مع المدافع الليبي سند الورفلي الذي يلعب في صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي المعار لموسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من نادي أهلي طرابلس الليبي.

وقد كشفت تقارير سعودية اليوم أن اللاعب يرحب بالانتقال للدورى السعودي وفي حالة تقديم نادي النصر، عرض مناسب سيوافق نادي أهلي طرابلس الليبي على العرض وكذلك أيضًا المدافع سند الورفلي.

الجدير بالذكر أن المدافع الليبي سند الورفلي قدم موسمًا جيدًا في الدوري المغربي وقد لعب عشرة مباريات بصفة أساسية مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي وقد مردود جيد بهم.

ويرغب كبير السعودية في إتمام صفقات قوية وجيدة حتى يحافظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم.