رياضة | أبوالعنين شحاتة يؤكد على صعوبة بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوالعنين شحاتة يؤكد على صعوبة بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أبو العينين شحاتة لاعب حرس الحدود الأسبق، والمدير الفني الحالي لنادي سوهاج، على صعوبة النسخة الثانية والثلاثون من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق خلال ساعات على أرض مصر.

وقال شحاته في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضي" بأن أداء منتخب مصر في الوديتان السابقتان لم يكن بالمستوي المطلوب موضحا بأن مباريات البطولةالافريقيه ستكون صعبه للغايه علي كافه المنتخبات . وأضاف نينو بأن قائمه المنتخب كان لابد من أن يتواجد بها عبدالله جمعه بها نظرا لاداءه المتميز في هذا الموسم وأبدى إستغرابة من عدم إستدعاء اللاعب للقائمة . وإختتم حديثه بأن منتخبي بنين أو موريتانيا سيكونا هما الحصان الاسود للبطولة.

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