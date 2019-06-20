رياضة | سليماني: منتخب الجزائر سيبذل كل جهده للفوز بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سليماني: منتخب الجزائر سيبذل كل جهده للفوز بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إسلام سليماني لاعب منتخب الجزائر الأول عن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي يخوضها محاربو الصحراء في مصر خلال الأيام المقبلة.

وتنطلق بعد ساعات مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، المقامة على ملاعب المحروسة بحضور 24 منتخبًا قاريًا لأول مرة في التاريخ، مقسمين على ست مجموعات يتأهل منها المتصدر والوصيف بالإضافة إلى أفضل 4 فرق بالمركز الثالث مشكلين دور الـ16.

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وقال سليماني في تصريحات عبر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "نحن هنا لكي نفوز بلقب كأس إفريقيا، وسنفعل كل شيء من أجل الفوز بالبطولة".

وتبدأ بعد ساعات مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصى، بحضور 24 منتخبًا قاريًا لأول مرة في التاريخ، مقسمين على ست مجموعات يتأهل منها المتصدر والوصيف بالإضافة إلى أفضل 4 فرق بالمركز الثالث مشكلين دور الـ16.

ويستهل منتخب الجزائر مبارياته في كان 2019، بمواجهة كينيا في الثالث والعشرين من يونيو ثم السنغال في السابع والعشرين، قبل أن يختتم دور المجموعات بملاقاة تنزانيا في الأول من يوليو.