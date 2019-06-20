رياضة | تغيير جديد في أنظمة إضاءة ملاعب كأس الأمم الأفريقية بأحدث النظم العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير جديد في أنظمة إضاءة ملاعب كأس الأمم الأفريقية بأحدث النظم العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في اطار الاستعدادات لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتي تبدأ فعاليتها في الحادي والعشرين من يونيو ٢٠١٩ .. أعلنت شركة "سيجنفاي"، "فيليبس للإضاءة" سابقاً، عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتغيير أنظمة إضاءة كافة الملاعب الرياضية التي ستقام عليها مباريات البطولة ، بمشاركة 24 منتخبا من القارة السمراء، وهو التعاون الذي يتيح حصول اللاعبين والجماهير على رؤية أوضح خلال المنافسات الرياضية، وعدم تأثير الأضواء سلباً على رؤية أياً منهم.

وقال محمد أبو العزايم، مدير عام مصر وشمال شرق أفريقيا بالشركة، "إن سيجنفاي عملت على إعادة تأهيل أنظمة إضاءة الملاعب الخمسة المحتضنة لـ "الأمم الإفريقية"، وهم استاد "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، والسلام"، وذلك بواسطة أحدث أنظمة الإضاءة والكشافات التي تتناسب مع مواصفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، باستخدام كشافات "arena vision"، وهي أنظمة تختلف عن أنظمة الإضاءة التقليدية التي تواجدت بالملاعب المصرية على مدار السنوات الماضية".

وأضاف "أبو العزايم"، " تم استخدام 960 كشاف لإنارة الملاعب الخمسة لرفع الكفاءة بأحدث إضاءات الArena vision من 1200 ل 2500 lux ، مضيفاً أن تلك الكشافات ستتيح للاعبين رؤية أوضح في الملعب، وستعطي المتفرجين رؤية واضحة للأنشطة التي تتم قبل وخلال المباريات، كما تتميز بانخفاض تكلفة صيانتها ، وتساعد الإضاءة الخالية من التوهج الكاميرات التليفزيونية على تصوير المباريات بأعلى درجات الوضوح بتقنية الهاي دفيفينشين مع تفادي تشتت أو اهتزاز الصورة التي تحدث في أنظمة الإضاءة التقليدية ".

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وقال "أبو العزايم"، أنه تم الانتهاء من تركيب أنظمة إضاءة الملاعب في زمن قياسي، حيث تم البدء في التركيب أول شهر مارس الماضي، في إنجاز غير مسبوق لتطوير 5 ستادات في أقل من 12 إسبوع، كما تم تغيير الوجهة الخاصة باستاد القاهرة الدولي بأحدث تقنيات الإضاءات الخارجية و الوجهات في العالم بتكنولوجيا LED لجذب المشجعين، وإظهار تميز الاستاد وواجهته ".

وقد نفذت الشركة تطوير الملاعب بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية، لتصبح بذلك رائدة في أنظمة تصميم و تطوير إضاءة الملاعب الرياضية في مصر ، وكذلك تسعى الشركة إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير أنظمة إضاءة مراكز "الشباب والرياضة" خلال الفترة المقبلة.

هذا وكان قد وقع اختيار ستاد القاهرة على سيجنفاي مصر من قبل في الصالة المغطاة لتركيب نظام إضاءة ArenaVision LED المتخصص في إضاءة الملاعب الرياضية وهو أول مكان في أفريقيا يتم فيه هذا النظام والذي يوفر المرونة اللازمة في مجال الإضاءة لهذا المكان الذي يتم استخدامه في العديد من المناسبات الرياضية والقومية المتنوعة.