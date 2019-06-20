رياضة | كان 2019 .. هيرفي رينارد يبجث عن إنجاز تاريخي ومعادلة رقم المعلم وجيامفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كان 2019 .. هيرفي رينارد يبجث عن إنجاز تاريخي ومعادلة رقم المعلم وجيامفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيكون الفرنسي "هيرفي رينارد" المدير الفني لمنتخب المغرب على موعد مع تحقيق إنجازًا تاريخيًا، حال تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل.
هيرفي رينارد المدرب الوحيد الذي نجح في التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين، حيث توج المدرب الفرنسي باللقب القاري عام 2012 مع منتخب زامبيا، قبل أن يكرر إنجازه ويحصد لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه مع منتخب كوت ديفوار في نسخة 2015.
وحال تتويج "رينارد" بكأس أمم إفريقيا مع منتخب المغرب بالنسخة القادمة، سيكون أول مدرب في تاريخ البطولة الإفريقية يتوج بكأس البطولة مع 3 منتخبات مختلفة.
كما أنه حال تتويج "رينارد" بكأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، سوف يعادل رقم الثنائي حسن شحاتة مدرب منتخب مصر، وتشارلز جيامفي مدرب منتخب غانا، أكثر المدربين تتويجًا بلقب البطولة، غير أن "المعلم" يتفوق في كون ألقابه الثلاثة مع الفراعنة جاءت بشكل متتالي أعوام 2006، 2008، 2010.