رياضة | كان 2019 .. هيرفي رينارد يبجث عن إنجاز تاريخي ومعادلة رقم المعلم وجيامفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كان 2019 .. هيرفي رينارد يبجث عن إنجاز تاريخي ومعادلة رقم المعلم وجيامفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون الفرنسي "هيرفي رينارد" المدير الفني لمنتخب المغرب على موعد مع تحقيق إنجازًا تاريخيًا، حال تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل.

هيرفي رينارد المدرب الوحيد الذي نجح في التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين، حيث توج المدرب الفرنسي باللقب القاري عام 2012 مع منتخب زامبيا، قبل أن يكرر إنجازه ويحصد لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه مع منتخب كوت ديفوار في نسخة 2015.