رياضة | سيبيريا: حمد الله أفضل محترف في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيبيريا: حمد الله أفضل محترف في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الروماني ماريوس سيبيريا المدير الفني لنادي الباطن السابق، عن إعجابه بالمستوى الذي قدمه الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر في الموسم المنصرم.

وتوج حمدالله بلقب هداف دوري المحترفين بعدما نجح في تسجيل 35 هدفًا، كما حصد لقب أفضل لاعب في الموسم، بعد مساهمته في فوز فريقه النصر بقلب الدوري.

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وقال سيبيريا في صريحات نقلها موقع "سعودي سبورت": "حمد الله هو أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، هذا أمر لا شك فيه".

وتابع: "لقد أحدث تأثيرًا قويًا خلال بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك".

والجدير بالذكر أن حمد الله كان قد انضم لصفوف النصر مطلع الموسم الماضي، قادما من نادي الريان القطري.