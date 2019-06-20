رياضة | هاني أبوريدة: نجاح كأس أمم أفريقيا يدفعنا لإستضافة بطولات عالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني أبوريدة: نجاح كأس أمم أفريقيا يدفعنا لإستضافة بطولات عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن نجاح ارض الكنانة في إستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا يدفع المسؤولون إلى التفكير جدياً في الحصول على أحد البطولات الأوروبية والعالمية.

وقال أبوريدة أن الجميع بدأ في التفكير حول تقديم ملف مصر للحصول على إستضافة بطولة كأس السوبر الأوروبي خلال العامين المقبلين.

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كما ترغب مصر في أن تكون الأرض التي تقام عليها أحد بطولات السوبر في الدول الكبرى مثل إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا بالإضافة إلى فرنسا.

ومن المنتظر أن نقدم ملف الترشح للحصول على مونديال الشباب المقبل على غرار نسخة 2009 التي أقيمت في مصر ولاقت نجاح كبير.