رياضة | فيلم تميمة أمم أفريقيا حصرياً على CBC وDMC وON TV والحياة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيلم تميمة أمم أفريقيا حصرياً على CBC وDMC وON TV والحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت قنوات CBC وDMC وON TV والحياة على حق الاذاعة الحصرية للفيلم الخاص بتميمة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، التى ستنطلق غداً الجمعه بلقاء مصر وزيمبابوى.

وعرضت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى مصر، الإعلان التشويقى لـ "تميمة" شعار البطولة فى نسختها الثانية والثلاثين، وهى عبارة عن هيئة الملك المصرى الشهير توت عنخ آمون، مرتديا زيًا فرعونيًا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء.

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ويظهر فى الإعلان التشويقى لتميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية، ركل الملك توت غنخ آمون، للكرة أمامه ثم يهرول ورائها للحاق بها، قبل الوقوف بها وفى خلفيته الأهرامات والقلعة برج القاهرة، وعددا من المعالم المصرية.

وتقام بطولة أمم افريقيا بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقا قسمت لـ6 مجموعات يصعد الأول والثانى من كل مجموعة مع أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات.