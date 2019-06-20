رياضة | عرضاً مغرياً يقرب فيتشو من الاتحاد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرضاً مغرياً يقرب فيتشو من الاتحاد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية برايزيلية، اليوم الخميس، أن نادي سانتوس أصبح على وشط بيع لاعبه إيميليانو فيشيو لنادي الاتحاد السعودي الذي دخل المفاوضات بجدية مؤخراً وقدم عرضاً مغرياً.

وأشارت صحيفة “gazeta esportiva” البرازيلية إلى تلقي نادي سانتوس إشارات إيجابية بشأن دفع الاتحاد لمبلغ 750 ألف يورو أي (3.2 مليون دولار) من أجل التعاقد مع فيشيو، وينتظر سانتوس رد الاتحاد الرسمي خلال الأيام القادمة.

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والجدير بالذكر أن فيشيو كانت تمت إعارته إلى شباب الأهلي في الموسم المنصرم، ولديه عقد حتى 31 ديسمبر 2019 مع سانتوس وبالتالي، يمكنه توقيع اتفاق مسبق مع أي نادٍ من يوليو للمغادرة مجانًا في العام المقبل.

وخاض فيشيو مع شباب الأهلي في دوري الخليج العربي بالموسم المنصرم 23 مباراة حيثُ سجل 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة لصالح فريقه.

وانضم فيشيو لاعب الوسط الأرجنتيني البالغ من العمر "30 عاماً" إلى سانتوس البرازيلي في صيف 2016 وسبق له اللعب في كولو كولو واسبانيولا التشيلي.