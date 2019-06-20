رياضة | مفاجأة نارية في موقف جريزمان من الانتقال لباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة نارية في موقف جريزمان من الانتقال لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال مصير النجم الفرنسي جريزمان غير واضح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أعلن اللاعب رحيله عن أتلتيكو مدريد.

ويتصارع على ضم اللاعب العديد من الأندية في مقدمتها برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

ووضعت إدارة باريس سان جيرمان، النجم الفرنسي على رأس اهتماماتها لتدعيم صفوف الفريق الباريسي حال رحيل نيمار دا سيلفا الذي يريد العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة هذا الصيف.

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وقالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، إن المقربين من جريزمان يعتقدون بأن برشلونة قد لا يفعل خيار شراء الفرنسي من أتلتيكو مدريد في أول يوليو مقابل 120 مليون يورو لذلك انطوان لا يمانع في الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت في الفترة الماضية أن باريس سان جيرمان سوف يحصل على خدمات جريزمان الذي يملك اتفاق مسبق مع برشلونة مقابل رحيل نيمار إلى البارسا.