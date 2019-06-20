رياضة | عاجل.. أتلتيكو يعلن ضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أتلتيكو يعلن ضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس رحيل لاعب الفريق ماركوس يورنتي إلى صفوف اتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، انه تم الاتفاق مع اتلتيكو مدريد على صفقة بيع يورنتي هذا الصيف.

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ووجه ريال مدريد الشكر للاعبه يورنتي على فترته في صفوف النادي منذ انضمامه إلى شباب الفريق منذ 2008.

ووقع يورنتي على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة وينتظر النادي اجتياز صاحب الـ24 عاما الفحوصات الطبية قبل انضمامه بشكل نهائي.

ووفقا للتقارير الصحفية الإسبانية فأن ريال مدريد حصل على يورنتي مقابل 40 مليون يورو نظير بيع لاعبه لجاره أتلتيكو مدريد.