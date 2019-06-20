رياضة | عاجل.. خطوة جديدة من الفيفا لكشف فساد الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خطوة جديدة من الفيفا لكشف فساد الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف)، اليوم الخميس، تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا “مفوضة عامة لإفريقيا” لستة أشهر، في خطوة تأتي لتطهير الاتحاد الأفريقي "كاف" من المشاكل الإدارية والأزمات التي تعرض لها رئيسه خلال الآونة الأخيرة.

وجاء في بيان مشترك: "اتفق الكاف والفيفا على تعيين الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا بصفة مفوضة الفيفا لإفريقيا لفترة ستة أشهر، بدءا من الأول من أغسطس 2019 وحتى 31 يناير 2020، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين".

وكشفت التقارير الصحفية أن الفيفا سيقوم بعمليات تطهير وإصلاح لهيكل الكاف الإداري بالإضافة إلى موارده المالية، بعد الأزمة الأخيرة التي خضع لها أحمد أحمد رئيس الكاف بالتحقيق معه في فرنسا بتهم شبهات مالية.

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وفي هذا الإطار علق رئيس الكاف على هذا الأمر قائلاً : "طلبت هذا الأمر بسبب العمل الإداري أصبح معقدًا للغاية".

وأضاف : "أمرت بعقد جلسة استماع ونحن نسمع أينما حللنا على قضايا فساد وطلبنا من فيفا أن يتحروا ويتحققوا فيما يحدث في الكاف وأطلب منكم أن تنتظروا النتائج ولا تسمعوا للشائعات".

وأنهى أحمد أحمد تصريحاته : "هناك أمل في تغيير الأمور من أجل تطوير كرة القدم في إفريقيا وما لا أحبه في الحياة الأكاذيب ونكران الجميل".

وأتى الإعلان عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري في الفترة الماضية، أبرزها استجواب رئيسه أحمد أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.