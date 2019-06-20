رياضة | حارس البرتغال يرفض عرض الأهلي السعودي المغري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس البرتغال يرفض عرض الأهلي السعودي المغري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية برتغالية، إلى رفض مواطنها بيتو حارس مرمى جوزتيب التركي، الانتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "أبولا" أن الحارس صاحب الـ 37 عاما، رفض عرضا مغريا من الأهلي قيمته 2 مليون يورو سنويا، مفضلا البقاء في أوروبا.

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وأوضحت الصحيفة أن الحارس يرغب في البقاء تحت أنظار مدرب المنتخب البرتغالي، من أجل التواجد ضمن عناصر الفريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتواجد بيتو في قائمة البرتغال، خلال آخر 4 مباريات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي توجت بها برازيل أوروبا، بعد الفوز في النهائي أمام هولندا بهدف نظيف.

وتلقى الحارس البرتغالي عرضا للانتقال إلى الدوري الإيطالي من بوابة بارما، إلا أن المفاوضات فشلت، و سيستمر في الدوري التركي خلال الموسم المتبقي له في عقده.