رياضة | شاشات عملاقة لعرض بطوله كأس الأمم الإفريقية في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاشات عملاقة لعرض بطوله كأس الأمم الإفريقية في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا عن تواجد شاشات عرض عملاقة من أجل متابعة بطوله كاس الامم الافريقية مصر 2019 والتي ستنطلق غدا بلقاء مصر وزيمبابوي باستاد القاهرة الدولي .