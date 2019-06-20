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الامارات | إسماعيل راشد مديرا للمنتخب خلفا لهبيطة

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منصور السندي-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين اتحاد كرة القدم لاعب نادي الوصل والمنتخب الوطني السابق إسماعيل راشد مديرا للمنتخب الوطني الأول خلفا للمدير السابق عبيد هبيطة.

وقال اتحاد الكرة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" إن إسماعيل سيتولى مهمته اعتبارا من المعسكر القادم للمنتخب في مدينة سالزبورغ النمساوية خلال الفترة من 13 الى 22 يوليو المقبل استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023  التي ستنطلق في سبتمبر المقبل.

ويمتلك إسماعيل راشد خبرة كبيرة في المجال الإداري من خلال عمله مديرا لفريق الوصل موسم 2007 ومديرا للمنتخب الوطني للفترة من 2008 الى 2011 وتواجد في العديد من البطولات الإقليمية والقارية والعالمية التي شارك بها المنتخب خلال تلك الفترة.

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من جانبه تقدم اتحاد كرة القدم بالشكر والتقدير إلى عبيد هبيطة على الفترة التي قضاها مع المنتخب الوطني وتفانيه في العمل وتعاونه الكبير مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين ووسائل الإعلام.

 وكان إتحاد الكرة عين أخيرا الهولندي بيرت فان مارفيك مدربا للمنتخب الوطني خلفا للمدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني..

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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