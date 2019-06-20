شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة سامورا مشرفًا على «كاف» لمدة 6 شهور.. وأحمد أحمد يكشف أسباب القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، والاتحاد الدولي «فيفا»، بيانًا مشتركًا أعلنا فيه اختيار السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا، لتشرف على الكاف بداية من 1 أغسطس لمدة ست شهور قابلة للتجديد.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، قد اقترح على اللجنة التنفيذية التي انعقدت في القاهرة يوم 19 يونيو الجاري، السعي في الحصول على خبرة الفيفا لتقييم الوضع الحالي في مجلس إدارة الاتحاد والمساعدة في التعجيل بشكل قاطع بتنفيذ عملية الإصلاح الجارية الموجهة لضمان عمل الكاف بشفافية وكفاءة مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، ووافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على اقتراح أحمد أحمد.

وأضاف البيان، كجزء من هذه العملية، تم الاتفاق أيضًا على أن فيفا وكاف سيجريان في أقرب وقت ممكن مراجعة جنائية كاملة للكاف.

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وستتم مساعدة سامورا من قبل مجموعة من الخبراء الذين سيعملون بروح من الشراكة مع رئيس الكاف وفريقه في العديد من المجالات، والتي تشمل:

- الإشراف على الإدارة التشغيلية للكاف، بما في ذلك الإجراءات الإدارية.

- ضمان التنظيم الفعال والمهني لجميع مسابقات كاف.

- دعم نمو كرة القدم وتطويرها في جميع بلدان ومناطق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.