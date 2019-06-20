رسميا: مانشستر سيتي يحصن نجمه الشاب

أعلن مانشستر سيتي، من خلال موقعه الرسمي، تجديد عقد لاعبه، لمدة 5 مواسم جديدة.

وارتبط الأوكراني أولكسندر زينيتشنكو (22 عامًا)، بعقد طويل الأجل مع السيتيزنز، بعدما قدم موسمًا رائعًا، وأثبت نفسه لمدربه بيب جوارديولا.

ولحق زينيتشنكو بزميله كايل ووكر، والذي جدد عقده هو الآخر، أمس الأربعاء، ليستمر في ملعب الاتحاد 5 مواسم مقبلة.

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ووقع ووكر (29 عامًا)، عقدًا جديدًا لمدة عامين، مقابل 170 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وكان زينيتشنكو قريبًا من الرحيل عن مانشستر سيتي مطلع الموسم المنقضي، حيث تم الاتفاق مع وولفرهامبتون على ضمه مقابل 16 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه قرر الاستمرار والكفاح من أجل المشاركة، وبالفعل نجح في ذلك وحجز مقعدًا أساسيًا في تشكيل السيتيزنس.

وشارك زينيتشنكو في 29 مباراة بقميص السيتي هذا الموسم، سجل هدفًا وحيدًا، وصنع 5 أخرى.