شكرا لقرائتكم حارس الفراعنة يوقع للزمالك سرا بسبب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" من مصادره حصول مسئولى نادى الزمالك، على توقيع حارس مرمى المنتخب الوطنى بشكل سرى خلال الفترة الماضية. كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة وقع عقود انتقاله للقلعة البيضاء، وسيتم الدخول فى مفاوضات مع نادي سموحة لحسم الصفقة بشكل رسمى فى الميركاتو الصيفى المقبل. أضاف المصدر أن توقيع أبو جبل عقود انتقاله لنادي الزمالك، جاء من جانب اللاعب للتأكيد على حسن نوايا بالعودة للقلعة البيضاء مرة أخرى، بعد تلقيه مفاوضات جادة من النادي الأهلى.

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