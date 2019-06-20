شكرا لقرائتكم الزمالك يستهدف 3 لاعبين من بيراميدز ويرحب بالتبادل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادى الزمالك، 3 لاعبين فى صفوف بيراميدز، على رأس الأولويات الفنية المطلوب التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفى المقبل. ويسعى مسئولو الزمالك للتعاقد مع محمد مجدى قفشة ونبيل عماد دونجا والبوركينى إيريك تراورى، خلال الميركاتو الصيفى المقبل. ويرحب نادى الزمالك بإبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز للتعاقد مع الثلاثى المذكور، حيث سيتم عقد جلسات متبادلة بين مسئولى الناديين لحسم هذه الأمور بشكل نهائى.

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