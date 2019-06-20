شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مطالب الأهلى المادية للاستغناء عن وليد أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح بقاء المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى داخل القلعة الحمراء مسألة وقت، بعد استقرار لجنة التخطيط بالنادى على رحيل الدولى المغربى خلال الميركاتو الصيفى المقبل. وكشف مسئولو الأهلى أن الحد الأدنى للقيمة المادية للاستغناء عن وليد أزارو هى 5 ملايين دولار، فى الوقت الذى تلقى اللاعب عرضين خلال الساعات الماضية وصلت القيمة المادية لهم لـ4 ملايين دولار واحد منهم من أحد الأندية الإماراتية والآخر من أحد الأندية البلجيكية. ويرغب الأهلى فى تسويق وليد أزارو تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفى القادم.

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