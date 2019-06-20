شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الأفريقى يعود لمقر إقامته بعد انتهاء المؤتمر الصحفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمقر إقامته في أحد الفنادق بالزمالك، بعد ما عقد مؤتمره الصحفي في ستاد القاهرة.

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وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

يفتتح منتخب مصر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة مساء غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولى.