شكرا لقرائتكم سميرة سعيد: أتمنى أن يجمع نهائى أمم أفريقيا بين مصر والمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت النجمة سميرة سعيد لـ "الخليج 365"، إنها تترقب انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر غداً الجمعة، وذلك لمتابعة مباريات البطولة، مؤكدة أنها لن تستطيع حضور جميع المباريات من الاستاد، وستتواجد فى المدرجات مع الجمهور فى مباريات المنتخبين المصرى والمغربى.

وأكدت الديفا أنه تتمنى أن يجمع نهائى البطولة بين مصر والمغرب ليكون أحدهما هو الفائز بالكأس، مشيرة إلى أن نجلها شادى يحب كرة القدم وحريص على متابعة المباريات، ولذلك ستذهب معه إلى الاستاد لمتابعة البطولة.

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الديفا سميرة سعيد سبق وأن قدمت أغنية "كلنا إنسان" فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية عام 2006، ورغم أن الأغنية مر عليها 10 سنوات إلا أنها لا تزال لاقى إعجاب عدد كبير من الجمهور وذلك بسبب كلمات الأغنية المميز وألحانها التى قدمها عمرو مصطفى وتوزيعات الأغنية التى قدمها محمد عواد وصوت سميرة سعيد.