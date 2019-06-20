شكرا لقرائتكم "الإيريال" ينقذ المصريين من احتكار بث "أمم إفريقيا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعتبر استضافة مصر للبطولة الإفريقية فرصة ذهبية لمتابعة مباريات البطولة السمراء من دون تشفير واحتكار من خلال الاستعانة بلاقط هوائي "إيريال" لا يتجاوز ثمنه 6 دولارات.

وغاب "الإيريال" عن الرواج التجاري من سنوات بسبب انتشار أجهزة البث الفضائي لكنه الآن سيكون بمثابة فرصة للمواطن المصري لمتابعة البطولة عبر البث الأرضي، وأكد أشرف قطب صاحب أحد محال "الستالايت" في القاهرة لـ"العربية" أن العديد من زبائنه غير راضين عن أسعار اشتراكات القناة الناقلة فضائيا والتي تمتلك حصرية النقل للمنافسات منذ سنوات ومؤكدا أن البث الأرضي جاء كحل مثالي لتلك الأزمة.

واتخذت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر خطوة عرض المباريات عبر البث الأرضي التناظري الذي لا يحتاج لشاشة تلفزيون متطورة تدعم البث الأرضي الرقمي أو جهاز استقبال معقد من أجل إتاحة البطولة أمام أكبر قاعدة جماهيرية فيما سيتم عرض المنافسات على شاشات يتم نصبها في مراكز الشباب والميادين الكبرى على مستوى البلاد.