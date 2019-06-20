رسميا.. الكاف يعلن عن مد القيد الإفريقي للفرق المصرية حتى أواخر يوليو

صرح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة معلنا أن الكاف “اتحاد كرة القدم الإفريقي” أعرب عن موافقته على مد قيد الأندية المصرية إفريقيا حتى نهاية شهر يوليو القادم.

وأضاف أبوريدة عبر تصريحاته لقناة تايم سبورت مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي أعلن عن موافقته منح الأندية المصرية استثناءا للقيد الإفريقي حتى 31 من شهر يوليو القادم، بعد أن كان الكاف قد أعلن عن غلق القيد الإفريقي لكافة الأندية في 21 من الشهر نفسه.

وجاء ذلك في إطار إتاحة الفرصة للاعبي الفرق المصرية المقيدون من المشاركة في مباريات دور 32 و64، وذلك بعد أن قام النادي الأهلي بتقديم طلب للاتحاد الإفريقي بمد قيد اللاعبين إفريقيا، بعد أن أعلن الجبلاية عن استكمال بطولة الدوري العام بعد أمم إفريقيا.