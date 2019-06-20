الزمالك يتلقى خطابا رسميا من سموحة لشراء أحمد داوودا

تلقى مجلس إدارة الزمالك خطابا رسميا من إدارة نادي سموحة لشراء اللاعب أحمد داوودا، بعد انتهاء فترة إعارته إلى فريق الاتحاد السكندري بالتزامن مع نهاية الموسم الحالي.

وكان لاعب وسط الزمالك قد تلقى عرضا رسميا من إدارة المصري البورسعيدي للإنضمام إلى صفوفه تحت قيادة مدرب الفريق إيهاب جلال، خاصة وأن هناك علاقة طيبة تجمع بين داوودا ومدرب الفارس الأبيض.

أما عن زعيم الثغر فيرغب في استمرار اللاعب بين صفوفه خلال الموسم المقبل سواء عن طريق شراء اللاعب أو تجديد فترة إعارته.

ومن المفترض أن تقوم إدارة القلعة البيضاء بحسم موقف رحيل اللاعب من عدمه خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الفريق الأبيض ما زال يدرس ملف المعارين ولم يحسم موقفه حتى الوقت الراهن.

ومن المرتقب أن يقوم خالد جلال بعقد جلسة مع رئيس النادي الأبيض “مرتضي منصور” للوقوف على المراكز التي بحاجة إلى التدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والاستقرار على اللاعبين الذين سيستغني الفريق عن خدماتهم خلال الموسم الجديد.