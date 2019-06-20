طبيب الفراعنة يعلن جاهزية المنتخب للكان 2019

صرح طبيب الفراعنة “الدكتور محمد أبو العلا” مؤكدا جاهزية جميع لاعبي المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي يستضيفها مصر خلال الفترة 21 يونيو وحتى 19 يوليو، والتي تنطلق غدا الجمعة، مشيرا إلى عدم وجود إصابات بصفوف منتخب مصر.

وبالحديث عن الإصابة التي تعرض لها وليد سليمان خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفراعنة ومنتخب غينيا، فأكد أبو العلا أنها كدمة بسيطة وتعافي سليمان منها خلال ساعات اليوم التالي.

وأضاف أبو العلا خلال تصريحاته لقناة “تايم سبورت” متحدثا عن الجهاز الاستشفائي الجديد، مؤكدا أنه يعمل على تعزيز التئام الخلايا وعلاج إصابات العضلات.

وكان منتخب مصر قد توج ببطولة أمم إفريقيا 7 مرات، ويسعى لاعبو المنتخب إلى حصد اللقب للمرة الثامنة واستعادة اللقب من جديد بعد غياب 9 سنوات.