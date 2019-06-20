الكاف يكشف عن حكم مباراة مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” معلنة عن إدارة الحكم الكاميروني اليوم نيون لمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين منتخبي مصر وزيمبابوي المقرر إقامتها غدا الجمعة 21 يونيو، والتي يستضيفها ستاد برج العرب في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية على أراضيها، وتنطلق البطولة في 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، ويشارك في النسخة الحالية 24 منتخبا، وتعتبر تلك المرة الأولى في تاريخ البطولة الإفريقية.

وكان منتخب الفراعنة قد توج بلقب أمم إفريقيا 7 مرات، ويسعى المدير الفني للمنتخب “خافيير أجيري” إلى التتويج بالبطولة واستعادة اللقب بعد 9 سنوات غياب؛ حيث توجت مصر بالبطولة في عام 2010.