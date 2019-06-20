شارع الكان .. الجماهير تختار بديل محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير- سلمى أحمد :

تصوير - أسماء يسري: يستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمولجهة زيمبابوي، غداً، الجمعة ، فى ضربة البداية للكرنفال الأفريقي الذى يقام فى مصر. ويتصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر صدارة الأغلى فى البطولة ويحمل مهمة قيادة منتخب مصر هجومياً لكن ماذا لو قرر خافيير أجيري مدرب الفراعنة إراحته أو تعرض للإصابة.

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