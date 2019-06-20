"باور بانك وشاحن".. الداخلية تنشر قائمة المحظورات لمشجعي مصر وزيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت وزاره الداخلية خطتها لتأمين فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر وزيمبابوي" يوم الجمعة المقبلة بإستاد القاهرة الدولي.

وحددت الوزارة قائمة بالأشياء المحظور على المشجعين اصطحابها:

- آلات وأدوات يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض.

- جميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر حملها أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة ومنها "الأسلحة النارية بكافة أنواعها "حتى المرخص منها، أو التي يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص.

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- محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية، شماريخ، الآلات الحادة والمدببة، وأجهزة التسخين ومصادر الاشتعال، مواد سريعة الاشتعال، عبوات الغاز المضغوطة.

- أقلام الليزر، الصفارات، الاسبراي، الباور بانك "POWER BANK"، علب الكبريت، العصى الخشبية للأعلام، الولاعات، شواحن التليفونات المحمولة، التليفون المحمول المغلق.

- زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية، الأسلاك الكهربائية بأنواعها، البطاريات الجافة، أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء، شرائح لحام الأسلاك.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة في أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.