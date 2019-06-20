بالأسعار والمواعيد.. خريطة توزيع أتوبيسات وقطارات نقل جماهير أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: أعلنت وزارة النقل، استعدادتها القصوى لتسهيل تنقل الجماهير إلى الاستادات التي ستقام عليها مباريات كأس الأمم الافريقية. وينشر "الخليج 365" خريطة مواعيد وأسعار المواصلات في أتوبيسات النقل العام والقطارات والمترو.

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