محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
كشفت وزاره الداخلية خطتها لتأمين فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر وزيمبابوي" يوم الجمعة المقبلة بإستاد القاهرة الدولي.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إنه تقرر فتح أبواب الإستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب في تمام الساعة 6,30 مساءً، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.
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كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية" تحذر مشجعي مصر وزيمبابوي: لن نسمح بدخول الإستاد بعد الـ6.30 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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